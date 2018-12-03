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ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. 2 грудня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що: “протягом минулої доби, ворог обстрілював оборонні укріплення Об’єднаних сил біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось. Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука. Крім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі — зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів”.

Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об’єднаних сил.

“Від початку цієї доби противник здійснив обстріл наших оборонних укріплень в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено. За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять — поранені”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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