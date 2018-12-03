ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. 2 декабря, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Отметим, что все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что: “за прошедшие сутки, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось. Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчук. Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе — зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов”.
В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.
“С начала этого периода противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского с минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено. По данным разведки, 2 декабря, три боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пять — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.