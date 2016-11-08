Бойовики за добу 50 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок порушення режиму припинення вогню.
“В Павлополі, Новотроїцькому, Богданівці, Новомихайлівці та Мар’їнці проти сил АТО бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. По Широкіному і Талаківці вогонь вели з мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, а укріплення в Красногорівці ворог обстріляв із зенітних установок, кулеметів, мінометів 82 та 120 калібрів. В районах Водяного та Гнутового окупанти, окрім мінометів обох калібрів, застосували ствольну артилерію калібру 122мм,” — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку відбулось 10 випадків відкриття вогню в бік українських позицій.
“По захисниках Пісків вогонь вели з гранатометів, в Луганському — з кулеметів та мінометів калібру 82мм. В Зайцевому окрім гранатометів та стрілецької зброї було використано міномети калібру 120мм, а в Авдіївці — одночасно міномети обох калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю,” — додали у штабі АТО.
На Луганському напрямку відбулось 9 провокацій проти сил АТО.
Зазначається, що в районах Новозванівки, Балки Кошарної, Новоолександрівки та Новотошківського противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, на околиці Станиці Луганської — кулемети, а в Кримському укріплення українських воїнів було піддано обстрілам з гранатометів та мінометів 120 калібру.