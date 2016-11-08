Боевики за сутки 50 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

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15 марта, 19:03 • 112088 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157661 просмотра

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Киев • УНН

 • 5284 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

На Мариупольском направлении зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения огня.

"В Павлополе, Новотроицком, Богдановке, Новомихайловке и Марьинке против сил АТО боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. По Широкино и Талаковке огонь вели из минометов калибра 82мм, вооружения БМП, а укрепления в Красногоровке враг обстрелял из зенитных установок, пулеметов, минометов 82 и 120 калибров. В районах Водяного и Гнутово оккупанты, кроме минометов обоих калибров, применили ствольную артиллерию калибра 122мм ", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении состоялось 10 случаев открытия огня в сторону украинских позиций.

"По защитниках Песков огонь вели из гранатометов, в Луганском - из пулеметов и минометов калибра 82мм. В Зайцево кроме гранатометов и стрелкового оружия было использовано минометы калибра 120 мм, а в Авдеевке - одновременно минометы обоих калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие ", - добавили в штабе АТО.

На Луганском направлении состоялось 9 провокаций против сил АТО.

Отмечается, что в районах Новозвановка, Балки Кошарной, Новоалександровки и Новотошковское противник использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, на окраине Станицы Луганской - пулеметы, а в Крымском укрепления украинских воинов подверглись обстрелам из гранатометов и минометов 120 калибра.

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