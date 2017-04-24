Бойовики за день дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З початку сьогоднішньої доби бойовики здійснили дев'ять обстрілів по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.
"Порушуючи режим “Тиші”, підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 9 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України“, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на донецькому напрямку, з використанням мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції поблизу Авдіївки.
“На приморському напрямку, по опорних пунктах поруч Широкиного противник застосував 122-міліметрову легку переносну реактивну систему "Партизан“ та стрілецьку зброю. З кулеметів великого калібру ворог бив по оборонцях Водяного, а зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Мар’їнки. Також в районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери”, — додали у повідомленні.
Також у штабі наголосили, що військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, 23 квітня бойовики застосували 120-міліметрові міномети на Донеччині.