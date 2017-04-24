Боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16175 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76443 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138965 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110490 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112481 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109882 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103069 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 6719 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток боевики осуществили девять обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.

"Нарушая режим "Тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 9 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении, с использованием минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции вблизи Авдеевки.

"На приморском направлении, по опорным пунктам рядом Широкино противник применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие. С пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы", - добавили в сообщении.

Также в штабе отметили, что военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, 23 апреля боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области.

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