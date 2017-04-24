Боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"Нарушая режим "Тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 9 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении, с использованием минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции вблизи Авдеевки.

"На приморском направлении, по опорным пунктам рядом Широкино противник применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие. С пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы", - добавили в сообщении.

Также в штабе отметили, что военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, 23 апреля боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области.



