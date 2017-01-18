Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку доби бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом зафіксовано 30 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з мінометів бойовики обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
Натомість на луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів бойовики обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів — Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Крім того, на донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї було обстріляно позиції сил АТО в районі Зайцевого та Авдіївки.
Як повідомляв УНН, минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки.