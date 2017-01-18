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Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Бойовики з початку доби 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Київ • УНН

 • 6978 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку доби бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Загалом зафіксовано 30 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з мінометів бойовики обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Натомість на луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів бойовики обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів — Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Крім того, на донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї було обстріляно позиції сил АТО в районі Зайцевого та Авдіївки.

Як повідомляв УНН, минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки.

Українські Національні Новини

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