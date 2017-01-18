Боевики с начала суток 30 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. С начала суток боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 30 обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из минометов боевики обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров боевики обстреляли Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Кроме того, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцево и Авдеевки.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в авдеевской промзоне произошли три крупных перестрелки.