Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Протягом минулої доби на Луганщині бойовики здійснили 14 обстрілів у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування, у тому числі із заборонених Мінськими домовленостями мінометами. Про це УНН повідомили у перс-службі Луганської ОДА.
Зокрема, по позиціях українських захисників поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району противник 11 разів застосовував 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У той же час у напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики тричі відкривали вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, зенітних установок та стрілецької зброї.