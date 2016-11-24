Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині

Зокрема, по позиціях українських захисників поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району противник 11 разів застосовував 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У той же час у напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики тричі відкривали вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, зенітних установок та стрілецької зброї.