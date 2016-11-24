Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Луганской области боевики совершили 14 обстрелов в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, по позициям украинских защитников вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района противник 11 раз применял 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В то же время в направлении села Крымское Новоайдарского района боевики трижды открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, зенитных установок и стрелкового оружия.