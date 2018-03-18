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Бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції під Авдіївкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО. Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.

“На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав,” — йдеться в повідомленні.

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На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України.

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