Бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції під Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО. Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.
“На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав,” — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через вибух ручної гранати на Донбасі постраждало 5 бойовиків
На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався.
Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України.