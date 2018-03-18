Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Авдеевке

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45201 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64760 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108198 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116105 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121556 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132744 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146761 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148058 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 193839 просмотра

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Актуальное
Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Авдеевке

Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Авдеевке

Киев  •  УНН

 • 8564 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинской воинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

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