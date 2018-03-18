Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Авдеевке

"На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.