Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинской воинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.
"На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.
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На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался.
Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины.