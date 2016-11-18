Бойовики з гранатоментів обстріляли КПВВ "Золоте"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бойовики вчора з АГС-17 обстріляли КПВВ "Золоте" на лінії розмежування в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Терористи з АГС-17 учора здійснили обстріл КПВВ "Золоте". Вогонь російські наймаці по українських позиціях вели з боку населеного пункту Первомайськ", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
Нагадаємо, за минулу добу, з 17 на 18 листопада, у зоні АТО зафіксовано 40 ворожих обстрілів.