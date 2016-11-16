Бойовики випустили вісім мін біля Новозванівки та Новоолександрівки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Бойовики випустили 8 мін біля Новозванівки та Новоолександрівки на луганському напрямку. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку неспокійно було виключно у Попаснянському районі. Ворог випустив 8 мінометних мін поблизу Новозванівки та Новоолександрівки", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що у зазначених місцях і біля Катеринівки бойовики відкривали вогонь із легкої зброї.
Як повідомляв УНН, минулої доби, з 15 на 16 листопада, в районі АТО зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО з боку бойовиків.