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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Бойовики випустили вісім мін біля Новозванівки та Новоолександрівки

Бойовики випустили вісім мін біля Новозванівки та Новоолександрівки

Київ • УНН

 • 7928 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Бойовики випустили 8 мін біля Новозванівки та Новоолександрівки на луганському напрямку. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"На луганському напрямку неспокійно було виключно у Попаснянському районі. Ворог випустив 8 мінометних мін поблизу Новозванівки та Новоолександрівки", - сказав А.Лисенко.

Він додав, що у зазначених місцях і біля Катеринівки бойовики відкривали вогонь із легкої зброї.

Як повідомляв УНН, минулої доби, з 15 на 16 листопада, в районі АТО зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО з боку бойовиків.

Українські Національні Новини

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