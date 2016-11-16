Боевики выпустили восемь мин возле Новозвановки и Новоалександровки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Боевики выпустили 8 мин возле Новозвановки и Новоалександровки на луганском направлении. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении неспокойно было исключительно в Попаснянском районе. Враг выпустил 8 минометных мин вблизи Новозвановки и Новоалександровки", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что в указанных местах и возле Катериновки боевики открывали огонь из легкого оружия.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 15 на 16 ноября, в районе АТО зафиксировано 37 случаев открытия огня по позициям сил АТО со стороны боевиков.