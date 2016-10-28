Бойовики випустили понад 200 мін на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики випустили понад 200 мін по позиціях сил АТО на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Ворог продовжує застосовувати важке озброєння, перш за все, - це міномети, з яких бойовики вчора випустили більше двохсот мін по позиціях українських захисників. Також ворог застосував ствольну артилерію, БМП та снайперів", - сказав А.Лисенко
За його словами, ситуація на маріупольському напрямку залишається важкою. Бойові дії ведуться по всьому фронту, проте найбільше випадків відкриття вогню противником сталося у Марїнці та Широкиному.
Також він додав, що всього на маріупольському напрямку вчора зафіксовано 34 ворожих обстріли, половина з яких із важкого озброєння.
Нагадаєм, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.