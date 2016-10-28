Боевики выпустили более 200 мин на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики выпустили более 200 мин по позициям сил АТО на мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Враг продолжает применять тяжелое вооружение, прежде всего, - это минометы, из которых боевики вчера выпустили более двухсот мин по позициям украинских защитников. Также враг применил ствольную артиллерию, БМП и снайперов", - сказал А.Лысенко
По его словам, ситуация на мариупольском направлении остается тяжелой. Боевые действия ведутся по всему фронту, однако больше всего случаев открытия огня противником произошло в Марьинке и Широкино.
Также он добавил, что всего на мариупольском направлении вчера зафиксировано 34 вражеских обстрела, половина из которых из тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в зоне АТО .