Боевики выпустили более 200 мин на мариупольском направлении

"Враг продолжает применять тяжелое вооружение, прежде всего, - это минометы, из которых боевики вчера выпустили более двухсот мин по позициям украинских защитников. Также враг применил ствольную артиллерию, БМП и снайперов", - сказал А.Лысенко

По его словам, ситуация на мариупольском направлении остается тяжелой. Боевые действия ведутся по всему фронту, однако больше всего случаев открытия огня противником произошло в Марьинке и Широкино.

Также он добавил, что всего на мариупольском направлении вчера зафиксировано 34 вражеских обстрела, половина из которых из тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в зоне АТО .