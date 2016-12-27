Бойовики сьогодні 29 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

"Станом на 18 годину відбулося 29 обстрілів", - повідомили у прес-центрі.

У штабі АТО наголосили, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати мінські домовленості.

Зокрема, за інформацією штабу, на маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони обстріляли Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку, поінформували у прес-центрі, під вогонь 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівський.

Крім того, як зазначили у штабі, на луганському напрямку НЗФ обстрілювали з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів Новоолександрівку та Новозванівку.