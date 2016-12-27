Бойовики штучно збільшують кількість заручників, щоб шантажувати Київ – І.Геращенко

“Аби штучно збільшити кількість заручників, вони (бойовики — ред.) хапають цивільних, як то ультрас, підлітків, жінок , що приїхали провідати когось на окуповані території і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи передати тих, хто здійснив важкі злочини перед державою”, — зазначила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, ОРДЛО не підтверджує наявність в себе 110 українських полонених.