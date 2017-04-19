Бойовики обстрілюють позиції сил АТО уздовж всієї лінії розмежування - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Бойовики продовжують обстріли позиції Збройних сил України уздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО нехтуючи усіма Мінськими домовленостями надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України вздовж усієї лінії розмежування”, — сказано у повідомленні.
Так, протягом 18 квітня, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, зокрема із застосуванням забороненого озброєння мінометів калібру 120 мм, 18 мін калібру 82 мм та стрілецького озброєння.
“Обстріли бойовики здійснювали по позиціям Збройних Сил України, а також по ділянкам місцевості поблизу населених пунктів Красногорівка, Катеринівка та Кримське. За ініціативи української сторони СЦКК режим "тиша“ заводився 64 рази, завдяки чому жертв серед мирного населення вдалося уникнути”, — сказано у повідомленні.
Крім того, українською стороною СЦКК протягом доби було зафіксовано два рази порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРЛО із застосуванням стрілецької зброї на ділянки розведення сил і засобів №1 “Станиця Луганська”. Також слід зазначити, що бойовики протягом квітня місяця цього року вже 8 разів порушували режим “тиша” на цій ділянці розведення №1, а саме 1, 2, 6, 7, 9, 10 та 14 числа.
“Такі дії з боку незаконних збройних формувань ОРЛО не дають можливості у повній мірі виконати умови зазначені у рамковій угоді підписаної 21 вересня 2016 року у Мінську. Про всі випадки порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ ОРДЛО українська сторона СЦКК повідомляє керівництво держави і Збройних Сил України, представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також російську сторону СЦКК”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції українських військових.