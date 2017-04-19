Боевики обстреливают позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Боевики продолжают обстрелы позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми минскими договоренностями продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения”, — говорится в сообщении.
Так, в течение 18 апреля зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, в том числе с применением запрещенного вооружения минометов калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм и стрелкового вооружения.
“Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Красногоровка, Екатериновка и Крымское. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" заводился 64 раза, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать”, - сказано в сообщении.
Кроме того, украинская сторона СЦКК в течение суток было зафиксировано два раза нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРЛО с применением стрелкового оружия на участки разведения сил и средств №1 “Станица Луганская”. Также следует отметить, что боевики в течение апреля месяца этого года уже 8 раз нарушали режим “тишина” на этом участке разведения №1, а именно 1, 2, 6, 7, 9, 10 и 14 числа.
“Такие действия со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО не дают возможности в полной мере выполнить условия указаны в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске. Обо всех случаях нарушения минских договоренностей со стороны НЗФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК сообщает руководство государства и Вооруженных Сил Украины, представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также российскую сторону СЦКК”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных.