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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76047 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110425 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112432 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109854 просмотра

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Боевики обстреливают позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения - СЦКК

Боевики обстреливают позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 7338 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Боевики продолжают обстрелы позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми минскими договоренностями продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Так, в течение 18 апреля зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, в том числе с применением запрещенного вооружения минометов калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм и стрелкового вооружения.

“Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Красногоровка, Екатериновка и Крымское. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" заводился 64 раза, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать”, - сказано в сообщении.

Кроме того, украинская сторона СЦКК в течение суток было зафиксировано два раза нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРЛО с применением стрелкового оружия на участки разведения сил и средств №1 “Станица Луганская”. Также следует отметить, что боевики в течение апреля месяца этого года уже 8 раз нарушали режим “тишина” на этом участке разведения №1, а именно 1, 2, 6, 7, 9, 10 и 14 числа.

“Такие действия со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО не дают возможности в полной мере выполнить условия указаны в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске. Обо всех случаях нарушения минских договоренностей со стороны НЗФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК сообщает руководство государства и Вооруженных Сил Украины, представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также российскую сторону СЦКК”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных.

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