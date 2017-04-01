Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вчора на Донеччині, близько 15-ї години, бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”, де прикордонники несуть службу спільно з військовослужбовцями ЗСУ. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, обстріл вівся з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території.
"Вогонь незаконні збройні формування відкрили зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Постраждалих немає. Вогонь у відповідь не відкривався", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО за 1 квітня, минулої доби російсько-окупаційні війська 94 рази вели вогонь по позиціях українських військових, використовуючи переважно важке озброєння.