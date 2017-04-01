Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Как сообщили пограничники, обстрел велся со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории.

"Огонь незаконные вооруженные формирования открыли из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Пострадавших нет. Ответный огонь не открывался", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным пресс-центра АТО за 1 апреля, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 94 раза вели огонь по позициям украинских военных, используя преимущественно тяжелое вооружение.