Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Вчера в Донецкой области, около 15 часов, боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка", где пограничники несут службу совместно с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили пограничники, обстрел велся со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории.
"Огонь незаконные вооруженные формирования открыли из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Пострадавших нет. Ответный огонь не открывался", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным пресс-центра АТО за 1 апреля, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 94 раза вели огонь по позициям украинских военных, используя преимущественно тяжелое вооружение.