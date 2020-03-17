Бойовики нарощують рівень бойової підготовки артилерійських підрозділів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За даними розвідки, бойовики нарощують рівень бойової підготовки артилерійських підрозділів. Окрім того, під керівництвом російських інструкторів наразі на полігоні "Южний" проходять збори. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ нарощує рівень бойової підготовки артилерійських підрозділів. Так, 16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Южний" тимчасово окупованої території у Донецькій області проводяться збори з корегувальниками артилерійського вогню", - повідомив він.
Так, за даними Міноборони, на збори залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ", - повідомив він.
Зазначається, що крім того, у березні ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК зросла кількість та інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики двічі обстріляли українські позиції.