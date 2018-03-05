Бойовики на Донбасі можуть вдатись до провокацій проти ЗСУ і місцевого населення – штаб

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська можуть вдатись до провокацій проти підрозділів Збройних сил України та цивільного населення. Про це з посиланням на дані штабу АТО повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Російсько-окупаційні війська планують вдатись до серйозних збройних провокацій як проти підрозділів ЗСУ, так і проти цивільного населення. Це може бути вже неодноразово випробувана окупантами підступна тактика, коли обстрілюючи позиції українських військових, кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь також у бік окупованих населених пунктів. Такими цинічними діями противник намагатиметься створити умови для звинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі населених пунктах”, — повідомив Д.Гуцуляк.

За його словами, окупанти також можуть залучити сепаратистські ЗМІ для створення неправдивої картинки в медіа.

“Для реалізації злочинних намірів російсько-окупаційні війська планують залучити підконтрольні їм так звані ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу „Росія 24“, яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом окупаційної адміністрації РФ, вони мають знімати та поширити відповідну картинку з метою дискредитації ЗСУ, військового та військово-політичного керівництва України”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, минулої доби жоден український військовий не був поранений в зоні АТО.

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