Боевики на Донбассе могут прибегнуть к провокациям против ВСУ и местного населения - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российско-оккупационные войска могут прибегнуть к провокациям против подразделений Вооруженных сил Украины и гражданского населения. Об этом со ссылкой на данные штаба АТО сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“Российско-оккупационные войска планируют прибегнуть к серьезным вооруженных провокаций как против подразделений ВСУ, так и против гражданского населения. Это может быть уже неоднократно опробованная оккупантами коварная тактика, когда обстреливая позиции украинских военных, кремлевские наемники одновременно будут вести огонь также в сторону оккупированных населенных пунктов. Такими циничными действиями противник будет пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти населенных пунктах”, — сообщил Д.Гуцуляк.
По его словам, оккупанты также могут привлечь сепаратистские СМИ для создания ложной картинки в медиа.
“Для реализации преступных намерений российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им так называемые СМИ, а также съемочную группу телеканала „Россия 24“, которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ, они должны снимать и распространить соответствующую картинку с целью дискредитации ВСУ, военного и военно-политического руководства Украины”, — сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки ни один украинский военный не был ранен в зоне АТО.