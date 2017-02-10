Бойовики майже п'ять годин обстрілювали авдіївську промзону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби найбільш тривалі ворожі обстріли тривали в авдіївській промзоні, тут противник обстрілював позиції сил АТО упродовж майже п'яти годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“У самій авдіївській промзоні вчора ані гармат, ані мінометів бандформування не використовували. Натомість там зафіксовані найбільш тривалі епізоди бойової активності ворога. Загалом обстріли тамтешніх українських позицій противником тривали вчора впродовж майже 5 годин”, — сказав він.
Загалом, за його словами, під час обстрілів на донецькому напрямку противник застосовував широкий спектр озброєння. Зокрема, на рівні зі стрілецькою зброєю бойовики вели обстріл українських позицій з озброєння бойових машин піхоти на правому фланзі Авдіївки та в районі донецького аеропорту.
Важке озброєння бойовики також використовували на Світлодарській дузі та околицях окупованої Горлівки, а саме у Зайцевому та Верхньоторецькому. Мінометні обстріли там були нетривалими і переважно на цих рубежах бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
Усього минулої доби бойовики 24 рази порушили “режим тиші” на донецькому напрямку.
Як повідомляв УНН, минула доба пройшла без втрат серед українських військових.