Боевики почти 5 часов обстреливали авдеевскую промзону

"В самой авдеевской промзоне вчера ни пушек, ни минометов бандформирования ни использовали. Зато там зафиксированы самые продолжительные эпизоды боевой активности врага. В общем обстрелы местных украинских позиций противником продолжались вчера на протяжении почти 5 часов", - сказал он.

В целом, по его словам, во время обстрелов на донецком направлении противник применял широкий спектр вооружения. В частности, на уровне со стрелковым оружием боевики вели обстрел украинских позиций из вооружений боевых машин пехоты на правом фланге Авдеевки и в районе донецкого аэропорта.

Тяжелое вооружение боевики также использовали на Светлодарской дуге и в окрестностях оккупированной Горловки, а именно в Зайцево и Верхнеторецком. Минометные обстрелы там были непродолжительными и преимущественно на этих рубежах боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Всего за минувшие сутки боевики 24 раза нарушили "режим тишины" на донецком направлении.

Как сообщал УНН, минувшие сутки прошли без потерь среди украинских военных.