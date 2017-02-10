Боевики почти 5 часов обстреливали авдеевскую промзону
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За минувшие сутки наиболее длительные вражеские обстрелы продолжались в авдеевской промзоне, здесь противник обстреливал позиции сил АТО на протяжении почти пяти часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"В самой авдеевской промзоне вчера ни пушек, ни минометов бандформирования ни использовали. Зато там зафиксированы самые продолжительные эпизоды боевой активности врага. В общем обстрелы местных украинских позиций противником продолжались вчера на протяжении почти 5 часов", - сказал он.
В целом, по его словам, во время обстрелов на донецком направлении противник применял широкий спектр вооружения. В частности, на уровне со стрелковым оружием боевики вели обстрел украинских позиций из вооружений боевых машин пехоты на правом фланге Авдеевки и в районе донецкого аэропорта.
Тяжелое вооружение боевики также использовали на Светлодарской дуге и в окрестностях оккупированной Горловки, а именно в Зайцево и Верхнеторецком. Минометные обстрелы там были непродолжительными и преимущественно на этих рубежах боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.
Всего за минувшие сутки боевики 24 раза нарушили "режим тишины" на донецком направлении.
Как сообщал УНН, минувшие сутки прошли без потерь среди украинских военных.