Бойовики із початку доби 20 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 20 обстрілів українських позицій в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу, найбільше незаконні збройні формування обстрілювали наші позиції на маріупольському напрямку, а саме бойовики здійснили 14 обстрілів.
“В районі Павлопіля противник використав стрілецьку зброю, в напрямку Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького — гранатомети й кулемети. Поблизу Гнутового ворог вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному — зі ствольної артилерії калібру 152мм”, — повідомили у штабі.
Натомість, на луганському напрямку, за даними штабу, зафіксовано 2 збройниі провокації.
“В районі Троїцького окупанти задіяли міномети калібру 82мм, кулемети, гранатомети, а в Новоолександрівці — протитанкові ракетні комплекси”, — додали у штабі.
Крім того, за інформацією прес-центру штабу АТО, на Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші.
Зазначається, в Кам’янці, Верхньоторецькому та Авдіївці проти сил АТО противник, в різний час, застосовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.
Нагадаємо, в районі Світлодарська відбулося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків.