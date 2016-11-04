Боевики с начала суток 20 раз обстреляли позиции сил АТО

"С полуночи и до 18 часов вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 20 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.

По информации штаба, больше всего незаконные вооруженные формирования обстреливали наши позиции на мариупольском направлении, а именно боевики совершили 14 обстрелов.

"В районе Павлополя противник использовал стрелковое оружие, в направлении Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого - гранатометы и пулеметы. Возле Гнутово враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Широкино - из ствольной артиллерии калибра 152 мм", - сообщили в штабе.

Зато на луганском направлении, по данным штаба, зафиксировали 2 вооруженные провокации.

"В районе Троицкого оккупанты задействовали минометы калибра 82 мм, пулеметы, гранатометы, а в Новоалександровке - противотанковые ракетные комплексы", - добавили в штабе.

Кроме того, по информации пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины.

Отмечается, что в Каменке, Верхнеторецком и Авдеевке против сил АТО противник, в разное время, применял гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

Напомним, в районе Светлодарска произошло боевое столкновение сил АТО и боевиков.