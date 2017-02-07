Бойовики ІД підірвали головний резервуар з водою в Східному Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" підірвали головний резервуар з водою в непідконтрольних територіях Східного Мосулу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що центральне сховище на лівому березі річки Тигр було зруйновано, а більшість кварталів у східній частині міста залишилися без водопостачання. Вибуховою хвилею завдано серйозної шкоди довколишнім будинкам. Про постраждалих або загиблих інформації не надходило.
Як повідомляв УНН, бойовики "ІД" вигнали цивільних з помешкань в Мосулі.
Нагадаємо, у місті Мосул в результаті ударів ВПС міжнародної коаліції і зіткнень з силами безпеки Іраку знищено 37 бойовиків "Ісламської держави".