Бойовики ІД підірвали головний резервуар з водою в Східному Мосулі

Зазначається, що центральне сховище на лівому березі річки Тигр було зруйновано, а більшість кварталів у східній частині міста залишилися без водопостачання. Вибуховою хвилею завдано серйозної шкоди довколишнім будинкам. Про постраждалих або загиблих інформації не надходило.

Як повідомляв УНН, бойовики "ІД" вигнали цивільних з помешкань в Мосулі.

Нагадаємо, у місті Мосул в результаті ударів ВПС міжнародної коаліції і зіткнень з силами безпеки Іраку знищено 37 бойовиків "Ісламської держави".