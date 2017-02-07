Боевики ИГ взорвали главный резервуар с водой в Восточном Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главный резервуар с водой в неподконтрольных территориях Восточного Мосула, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что центральное хранилище на левом берегу реки Тигр было разрушено, а большинство кварталов в восточной части города остались без водоснабжения. Взрывной волной причинен серьезный ущерб близлежащим домам. О пострадавших или погибших информации не поступало.
Как сообщал УНН, боевики "ИГ" выгнали гражданских из помещений в Мосуле.
Напомним, в городе Мосул в результате ударов ВВС международной коалиции и столкновений с силами безопасности Ирака уничтожено 37 боевиков "Исламского государства".