Бойовики "днр" заявили, що ведуть з КНДР переговори про "визнання"

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"Щодо КНДР у нас було кілька робочих зустрічей з послом цієї держави в Москві. Ми ведемо діалог з цього питання, очікуємо, що, можливо, будуть ухвалені якісь рішення в цьому напрямку", - сказала Ніконорова, коментуючи питання про "визнання" з боку Пхеньяну.

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За її словами, у "визнанні" так званої "днр" іншими країнами, точніше сказати режимами, "є зрушення".

"Ми дуже продуктивно рухаємося у відносинах із Сирією. Сподіваємося, що незабаром встановимо дипломатичні відносини, цей процес триває", - заявила вона.

Нагадаємо

Наприкінці минулого місяця російські ЗМІ повідомляли про те, що Сирія на офіційному рівні начебто визнала незалежність так званих "днр" та "лнр".

Пізніше інформація підтвердилася.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією у відповідь на визнання країною псевдореспублік.

Росія "визнала" "днр" та "лнр" 21 лютого, а 24 лютого напала на Україну, за однією з версій московського режиму, для "захисту" псевдореспублік.