Боевики "днр" заявили, что ведут с КНДР переговоры о "признании"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Так называемая "днр" ожидает от Северной Кореи решений о "признании". Об этом во вторник заявила так называемая "глава МИД" боевиков Наталья Никонорова, слова которой цитируют российские СМИ.
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"Насчёт КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - сказала Никонорова, комментируя вопрос о "признании" со стороны Пхеньяна.
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По ее словам, в "признании" так называемой "днр" другими странами, точнее сказать режимами, "есть подвижки".
"Мы очень продуктивно движемся в отношениях с Сирией. Надеемся, что в скором времени установим дипломатические отношения, этот процесс идет", - заявила она.
Напомним
В конце прошлого месяца российские СМИ сообщали о том, что Сирия на официальном уровне вроде бы признала независимость так называемых "днр" и "лнр".
Позже информация подтвердилась.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание страной псевдореспублик.
Россия "признала" "днр" и "лнр" 21 февраля, а 24 февраля напала на Украину, по одной из версий московского режима, для "защиты" псевдореспублик.