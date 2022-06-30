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Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией

Киев • УНН

 • 167456 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание страной псевдореспублик в ОРДЛО. Об этом написал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Несамостоятельный сирийский режим выполняет заказы своих кураторов в Кремле. Признание т.н. "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях является недружественным актом в отношении Украины, посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность. В ответ Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц", - написал представитель.

Детали

Согласно заявлению, обнародованному в четверг пресс-службой МИД, в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба.

Контекст

Ранее СМИ сообщали о том, что Сирия на официальном уровне вроде бы признала независимость так называемых "днр" и "лнр".

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