Цитата

"Несамостійний сирійський режим виконує замовлення своїх кураторів в Кремлі. Визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях є недружнім актом щодо України, посяганням на її суверенітет та територіальну цілісність. У відповідь Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб", - написав речник.

Деталі

Згідно із заявою, оприлюдненою у четвер пресслужбою МЗС, у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба.

Контекст

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Сірія на офіційному рівні начебто визнала незалежність так званих "днр" та "лнр".