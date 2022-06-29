У МЗС бачили повідомлення сирійських ЗМІ про "визнання" псевдореспублік: реакція буде пізніше

Цитата

"Бачимо повідомлення в сирійських державних ЗМІ про рішення Сирії визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях. Офіційна реакція української сторони буде оприлюднена додатково", - написав Ніколенко.

Контекст

Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли про те, що Сірія на офіційному рівні начебто визнала незалежність так званих "днр" та "лнр".

Раніше

Як писав УНН, росія відправила своєму союзнику Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.