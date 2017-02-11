Бойовики "ДНР" заявили про нові "успіхи" у пошуку вбивць "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Заступник “голови оперативного командування” самопроголошеної Донецької народної республіки Едуард Басурін заявив про успіхи в пошуку вбивць командира підрозділу “Сомалі” Михайла Толстих (позивний Гіві), повідомляє УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
“Ми вже вийшли на слід злочинців і відповідально заявляємо, що кожен з них понесе заслужене покарання”, - сказав він.
Е.Басурін також звинуватив збройні сили України у “вкидання” інформації про нібито вбивство Толстих його підлеглими. За його словами, Київ зробив це, щоб “відвести від себе підозри”.
Раніше “Нова газета” повідомляла, що вбивство “Гіві” організували четверо бойовиків із його ж батальйону. Видання посилалося на Ігоря Мильцева (позивний “Француз”).
Нагадаємо, 10 лютого в Донецьку завершилася церемонія похорону Михайла Толстих, він був похований на одному з кладовищ на півдні міста поруч з командиром батальйону бойовиків “Спарта” Арсеном Павловим (позивний “Моторола”).