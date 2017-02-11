Боевики "ДНР" заявили о новых "успехах" в поиске убийц "Гиви"

"Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание", - сказал он.

Э.Басурин также обвинил вооруженные силы Украины во "вбросе" информации о якобы убийстве М.Толстых подчиненными. По его словам, Киев сделал это, чтобы "отвести от себя подозрения".

Ранее "Новая газета" сообщала, что убийство "Гиви" организовали четверо боевиков из его же батальона. Издание ссылалось на Игоря Мыльцева (позывной "Француз").

Напомним, 10 февраля в Донецке завершилась церемония похорон Михаила Толстых, он был похоронен на одном из кладбищ на юге города рядом с командиром батальона боевиков "Спарта" Арсеном Павловым (позывной "Моторола").