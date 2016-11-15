Бойовики чотири рази обстріляли сили АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На донецькому напрямку бойові дії вчора почалися з ранкового мінометного обстрілу з боку противника у селищі Луганське. Впродовж години з боку противника по наших позиціях було випущено майже 20 мін. Вже надвечір противник додатково застосовував артилерію калібром 122 мм і вів вогонь вбік Новобахмутівки, що в Ясинуватському районі. Таким чином всього за добу на донецькому напрямку відбулося чотири ворожі обстріли, у двох випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.