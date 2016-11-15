Бойовики чотири рази обстріляли сили АТО на донецькому напрямку

“На донецькому напрямку бойові дії вчора почалися з ранкового мінометного обстрілу з боку противника у селищі Луганське. Впродовж години з боку противника по наших позиціях було випущено майже 20 мін. Вже надвечір противник додатково застосовував артилерію калібром 122 мм і вів вогонь вбік Новобахмутівки, що в Ясинуватському районі. Таким чином всього за добу на донецькому напрямку відбулося чотири ворожі обстріли, у двох випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.