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15 марта, 19:03 • 109361 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150076 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127318 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120578 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107022 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102531 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97282 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127262 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128841 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Боевики четыре раза обстреляли силы АТО на донецком направлении

Боевики четыре раза обстреляли силы АТО на донецком направлении

Киев • УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"На донецком направлении боевые действия вчера начались с утреннего минометного обстрела со стороны противника в поселке Луганское. За час со стороны противника по нашим позициям было выпущено почти 20 мин. Уже вечером противник дополнительно применял артиллерию калибром 122 мм и вел огонь в сторону Новобахмутовки, что в Ясиноватском районе. Таким образом всего за сутки на донецком направлении произошло четыре вражеских обстрела, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.

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