Боевики четыре раза обстреляли силы АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении боевые действия вчера начались с утреннего минометного обстрела со стороны противника в поселке Луганское. За час со стороны противника по нашим позициям было выпущено почти 20 мин. Уже вечером противник дополнительно применял артиллерию калибром 122 мм и вел огонь в сторону Новобахмутовки, что в Ясиноватском районе. Таким образом всего за сутки на донецком направлении произошло четыре вражеских обстрела, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.