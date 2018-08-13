Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.
Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Новотошківського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки – із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси.
У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, збройні формування РФ вчинили чергову провокацію на КПВВ “Мар’їнка” із залученням цивільного населення.