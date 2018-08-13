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Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен военнослужащий

Киев • УНН

 • 7108 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен военнослужащий

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединский.

Наряду с этим, враг обстрелял защитников Новотошковского из артиллерийских систем калибром 122 мм, Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 мм, а позиции у Богдановки - с минометов калибром 120 мм. Также на отдельных направлениях противник применял вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы.

В ходе боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, вооруженные формирования РФ поступили очередную провокацию на КПВВ "Марьинка" с привлечением гражданского населения.

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