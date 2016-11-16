Бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З початку доби бойовики 14 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Вночі у зоні проведення АТО по всій ліній розмежування було тихо. Але ранок окупанти розпочали з мінометних обстрілів наших позицій в районі Новгородського… Загалом за день наші позиції зазнали обстрілів 14 разів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 15 листопада в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО.