Боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала суток боевики 14 раз обстреляли силы АТО на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Ночью в зоне проведения АТО по всей линии разграничения было тихо. Но утро оккупанты начали с минометных обстрелов наших позиций в районе Новгородского ... Всего за день наши позиции подверглись обстрелам 14 раз", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 15 ноября в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 случаев открытия огня по позициям сил АТО .