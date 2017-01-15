Бойовикам наказали сфотографуватися в окопах через дезертирство - розвідка

“Систематичні випадки самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби. Особовому складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ, що перебуває на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах”, — зазначили в ГУР Міноборони.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, російське командування на Донбасі заборонило військовослужбовцям 1-го і 2-го АК ЗС РФ залишати окуповані території і виїжджати до Росії.