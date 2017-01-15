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Бойовикам наказали сфотографуватися в окопах через дезертирство - розвідка

Бойовикам наказали сфотографуватися в окопах через дезертирство - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Через систематичне залишення бойовиками передових позицій російське командування дало наказ 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти зробити фотографії в окопах, щоб підтвердити несення військової служби. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

“Систематичні випадки самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби. Особовому складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ, що перебуває на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах”, — зазначили в ГУР Міноборони.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, російське командування на Донбасі заборонило військовослужбовцям 1-го і 2-го АК ЗС РФ залишати окуповані території і виїжджати до Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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