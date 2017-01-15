Боевикам приказали сфотографироваться в окопах в связи с дезертирством - разведка

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КИЕВ. 15 января. УНН. Из-за систематического оставления боевиками передовых позиций российское командование дало приказ 9-му отдельному штурмовому мотострелковому полку морской пехоты сделать фотографии в окопах, чтобы подтвердить несение военной службы. Об этом говорится в сообщении в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

"Систематические случаи самовольного оставления передовых позиций военнослужащими заставляют командование российских оккупационных войск требовать подтверждения пребывания военнослужащих на местах несения службы. Личному составу 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ, находящемуся на передовых позициях, отдано распоряжение сделать фотографии, подтверждающие несение ими военной службы в окопах", - отметили в ГУР Минобороны.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, российское командование на Донбассе запретило военнослужащим 1-го и 2-го АК ВС РФ покидать оккупированные территории и выезжать в Россию.

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