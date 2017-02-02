Бойовика "ДНР" затримали на КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. При спробі перетнути контрольно-пропускний пункт “Майорське” правоохоронці затримали бойовика з позивним “Крутий”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецькій області.
За інформацією прес-служби, житель окупованої Макіївки, 1958 року народження, з початком окупації населених пунктів Донеччини, прийняв рішення працювати на терористів.
“У 2014 році, після сварки з дружиною, він піддався розвернутій російській агітаційній компанії та добровільно вступив до лав бойовиків. Отримавши позивний „Крутий“, чоловік разом з іншими добровольцями приїхав до Слов’янська. Ватажки терористів поділили їх на три групи. „Крутий“ та інші охороняли продуктовий склад у місті. Базуючись в одній зі шкіл, чоловік протягом місяця з автоматом Калашникова, в камуфляжній формі без пізнавальних знаків, виконував прикази командирів”, — повідомили у поліції.
Згодом він вирішив покинути лави “ДНР”. Здавши автомат, він добровільно покинув ряди незаконного збройного формування та повернувся до свого місця мешкання. Коли він вирішив перевірити, чи надійшла йому українська пенсія, правоохоронці затримали його при перетині КПВВ.
За цим фактом проводиться досудове розслідування. Відрите кримінальне провадження за ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала на Харківщині бойовика, який готував низку терактів.