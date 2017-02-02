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Боевика "ДНР" задержали на КПВВ "Майорское"

Киев • УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. При попытке пересечь контрольно-пропускной пункт "Майорское" правоохранители задержали боевика с позывным "Крутой". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Боевика "ДНР" задержали на КПВВ "Майорское"

По информации пресс-службы, житель оккупированной Макеевки, 1958 года рождения, с началом оккупации населенных пунктов Донецкой области, принял решение работать на террористов.

"В 2014 году, после ссоры с женой, он подвергся российской агитационной компании и добровольно вступил в ряды боевиков. Получив позывной "Крутой", мужчина вместе с другими добровольцами приехал в Славянск. Главари террористов поделили их на три группы. "Крутой" и другие охраняли продуктовый склад в городе. Основываясь на одной из школ, человек в течение месяца с автоматом Калашникова, в камуфляжной форме без опознавательных знаков, выполнял приказы командиров", - сообщили в полиции.

Впоследствии он решил покинуть ряды "ДНР". Сдав автомат, он добровольно покинул ряды незаконного вооруженного формирования и вернулся к своему месту проживания. Когда он решил проверить, поступила ли ему украинский пенсия, правоохранители задержали его при пересечении КПВВ.

По данному факту проводится досудебное расследование. Открытое уголовное производство по ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, СБУ задержала в Харьковской области боевика, готовившего ряд терактов.

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