Бойове зіткнення сталося на луганському напрямку в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Минулої доби на луганському напрямку під Новозванівкою відбулося бойове зіткнення, що тривало півгодини. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Доба на луганському напрямку почалася з бойового зіткнення під Новозванівкою, бій тривав близько півгодини і завершився вдало, з нашого боку без втрат. Решту дня противник порушував “режим тиші” в Новоолександрівці та Кримському, один з обстрілів був мінометним. Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння, та одне бойове зіткнення", - повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, п’ятеро військових отримали поранення за добу в зоні АТО.
Нагадаємо, один український воїн зазнав поранень під ворожим вогнем на Луганщині.